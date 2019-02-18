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Кожевников о матче «Магнитки» и «Ак Барса»: им важен не посев, а самоутверждение

Кожевников о матче «Магнитки» и «Ак Барса»: им важен не посев, а самоутверждение
Хоккей / КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от матча Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» — «Металлург» Мг.

«В моральном плане неплохо обыграть друг друга перед плей-офф. Естественно, «Ак Барс» и «Металлург» будут биться, это принципиальное противостояние. Что касается выбора соперника по первому раунду, то тут без разницы, на кого выходить. Здесь больше психологический вопрос, кто кого обыграет, это самоутверждение», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

«Металлург» после 59 сыгранных матчей с 80 набранными очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс», набрав 79 очков, располагается на пятом месте. До окончания регулярного чемпионата команды встретятся друг с другом дважды.

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