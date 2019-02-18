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Гомоляко: у «Трактора» не подчищают вратари, вот и уверенность пропадает

Гомоляко: у «Трактора» не подчищают вратари, вот и уверенность пропадает
Хоккей / КХЛ

Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко поделился мнением об игре «Трактора» в нынешнем сезоне.

«Во-первых, в последних матчах не так сильно играет вратарь «Трактора» Василий Демченко. Как я понимаю, тренерский штаб не угадывает с вратарями. Судницина поставят – он не подтащит. Демченко поставят – аналогично. Практически 70% успеха «Трактора» было заложено именно в игре вратарей. Что в этом году, что в прошлом, когда был Францоуз. Если оборона не справляется, то делать нечего.

Конечно, команда начала играть в оборонительный хоккей, который в своё время ей прививал Анвар Гатиятулин. Но тогда подчищали Демченко и Францоуз, поэтому присутствовала уверенность. Сейчас не подчищают ни Демченко, ни Судницин, вот и уверенность пропадает. Думаю, что «Трактор» всё же заползёт в плей-офф с восьмого места. «Сибирь» тоже не справляется. Шансов им «Трактор» дал много, но сибиряки ими не воспользовались. Хотя у «Трактора» календарь не подарок», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Прервёт ли «Трактор» серию поражений и другие матчи дня
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