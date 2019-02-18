Бывший форвард «Динамо» Мн Лингле: уровень британской лиги на удивление высок

Бывший форвард минского «Динамо» Шарль Линге, выступающий в клубе «Кардифф Дэвилз», поделился впечатлениями от игры в чемпионате Великобритании и жизни в Уэльсе.

«Живётся отлично. Семья вновь рядом — последний год в Минске я ведь жил один. Важно, что Британия — англоязычная страна. Нам здесь легко приспособиться. Многое похоже на США и Канаду: магазины, даже сам город. А ведь до прошлого лета в Соединенном Королевстве вообще не бывал.

Я неплохо поработал еще в предсезонку, заложил прочный фундамент. Знал, что перехожу в сильную команду, пусть это и не КХЛ. Правда, перед началом чемпионата сломал палец руки, и пришлось полечиться. Но потом быстро набрал форму. Адаптация получилась лёгкой, в том числе благодаря классу новых партнёров.

Уровень британской лиги на удивление высок. Думал, будет хуже. За последние годы местный турнир прибавил. “Кардифф” играл в Лиге чемпионов — мы ни разу не победили, но сражались достойно и с “Берном”, и с “Векше”. Это доказывает, что у нас сильная команда. Да, в некоторых других странах у клубов более высокие бюджеты, но в Британии тоже приличный хоккей.

Стиль хоккея — североамериканский. Две трети игроков в чемпионате — канадцы. В КХЛ упор делают на владение шайбой, а здесь силовая манера», — цитирует Лингле «Прессбол».