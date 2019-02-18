Яшин: чем больше будет лиг на разном уровне, тем лучше для развития игрока

Чемпион мира, серебряный призёр Олимпийских игр–1998 Алексей Яшин прокомментировал инициативу ФХР разработать новую лигу для юниоров в возрасте 15-17 лет.

«Можно только поприветствовать такое начинание. Когда есть организованный хоккей, хорошие лиги и соревнования, это только на пользу. Юниорам будет где играть, готовиться к более взрослому хоккею. Чем раньше ребята будут адаптированы к профессиональному уровню, тем лучше. Российская хоккейная лига — ещё одна и необходимая ступень развития игрока.

РХЛ станет альтернативой североамериканским юниорским лигам? Надо сначала разобраться в причинах отъезда россиян в эти лиги, потому что именно так ставится вопрос. Они хотят таким образом подготовиться к Национальной хоккейной лиге. Не секрет, что юниорские лиги практически во всём копируют НХЛ. Это и есть адаптация. Но не у всех получается заиграть там: условия, адаптация к стране, своеобразная жизнь в Канаде и США. Всё это нельзя списывать со счетов. В нашем же случае РХЛ в идеале должна подготовить молодого человека сначала к Молодёжной хоккейной лиге, затем — к Континентальной хоккейной лиге. И, конечно же, к национальной сборной.

Я думаю, что у нас не меньшее число хоккеистов, которые не смогли попасть в КХЛ. Тоже можно сказать, что они пропали. На каком-то этапе не смогли раскрыться, заиграть во взрослой команде. Вопрос в том, где они могут получить хоккейное образование и реализовать себя, каким образом это сделать. Будет хорошо, если РХЛ поможет решить в том числе и этот вопрос.

Мы говорим о профессиональном спорте, где хоккеисты зарабатывают деньги. Для молодого игрока важно быть готовым выиграть конкуренцию и прогрессировать, чтобы именно зарабатывать и показывать результат. Чем будет больше лиг на разном уровне, тем лучше для профессионального роста и развития игрока. Это и хорошая помощь молодёжи, чтобы попасть из молодёжного хоккея в КХЛ. Пока, на мой взгляд, таких игроков, которые пришли в главные клубные команды из МХЛ, не так много. Да, мы говорим про условного Капризова, но прошло уже приличное количество времени, как он заиграл на высоком уровне. И таких примеров должно быть не единицы, а десятки. С РХЛ есть шанс получить более развитого и адаптированного под взрослый хоккей игрока», — сказал Яшин «Чемпионату».