Вчера, 17 февраля, в Ярославле завершился Межрегиональный турнир Детской следж-хоккейной лиги. В фестивале приняли участие четыре команды: «Снегири», «Крылья Советов» (обе – Москва), «Умка» (Одинцово) и «Аврора» (Санкт-Петербург). Турнир проходил при поддержке гранта президента Российской Федерации и Федерации хоккея России.

В рамках турнира команды сыграли по три матча продолжительностью три периода по 15 минут. Все команды получили призы в специальных номинациях: «Снегирей» наградили за «Несгибаемый дух», «Умку» — за «Преданность игре», «Крылья Советов» — за «Тактическую смекалку», и «Аврору» наградили в номинации «Стабильный рост игроков». Лучшим игроком турнира был признан капитан «Снегирей» Артём Денисов.

Результаты матчей:

«Аврора» — «Умка» 2:3 бул.; «Крылья Советов» — «Снегири» 6:5; «Снегири» — «Аврора» 7:4; «Умка» — «Крылья советов» 0:2; «Крылья Советов» — «Аврора» 7:1; «Умка» — «Снегири» 2:3 ОТ.