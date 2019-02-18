СКА уверенно победил «Локомотив», дубли у Плотникова и Барабанова

В Санкт-Петербурге местный СКА переиграл ярославский «Локомотив», встреча завершилась со счётом 4:0. Для подопечных Ильи Воробьёва победа стала четвёртой подряд, «железнодорожники» проиграли два из пяти последних матчей.



Счёт был открыт на шестой минуте — точным броском отметился нападающий команды хозяев Сергей Плотников. Во втором периоде «армейский» коллектив забросил ещё две шайбы, голы в актив записали Александр Барабанов и Плотников, сделавший дубль. Окончательный счёт на 58-й минуте забил оформивший дубль Барабанов. «Сухарь» оформил голкипер СКА Игорь Шестёркин.

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Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19