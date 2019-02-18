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СКА уверенно победил «Локомотив», дубли у Плотникова и Барабанова

СКА уверенно победил «Локомотив», дубли у Плотникова и Барабанова
Хоккей / КХЛ

В Санкт-Петербурге местный СКА переиграл ярославский «Локомотив», встреча завершилась со счётом 4:0. Для подопечных Ильи Воробьёва победа стала четвёртой подряд, «железнодорожники» проиграли два из пяти последних матчей.

Счёт был открыт на шестой минуте — точным броском отметился нападающий команды хозяев Сергей Плотников. Во втором периоде «армейский» коллектив забросил ещё две шайбы, голы в актив записали Александр Барабанов и Плотников, сделавший дубль. Окончательный счёт на 58-й минуте забил оформивший дубль Барабанов. «Сухарь» оформил голкипер СКА Игорь Шестёркин.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2019, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
4 : 0
1:0, 2:0, 1:0
Локомотив
Ярославль
1:0 – Плотников (Херсли, Дацюк) – 06:28 (5x5), 2:0 – Плотников (Кузьменко, Дацюк) – 23:10 (5x5), 3:0 – Барабанов (Гусев) – 31:55 (5x5), 4:0 – Барабанов (Гавриков, Кузьменко) – 57:21 (5x4)

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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