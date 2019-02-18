Белов: если СКА пройдёт первый раунд, «Локомотив» — потенциальный соперник

Защитник СКА Антон Белов подвёл итоги выигранного матча с «Локомотивом» (4:0).



«У «Локомотива», кажется, не все основные играли. Готовимся, отталкиваемся в большей степени не от соперника, а от своей игры. Хорошо, что сегодня сыграли на ноль, меньшинство сегодня здорово сыграло. Игорю помогли заслужить «сухарь». Осталось две игры на выезде, и начинаем плей-офф. «Локомотив» — наш потенциальный соперник по второму раунду, если пройти первый. Вы же знаете, в плей-офф всегда другая игра. Всё от ножа. Время покажет. В последнее время с «Локомотивом» от ножа в одну калитку получается? Пусть и в этом году так будет.



Сейчас усиленно работаем над физикой, и надо убирать потери в средней зоне, на входе в зону, контратаки. В плей-офф, где одна шайба может решить исход матча, этот элемент нужно исключить. Нужно в первую очередь хорошо сыграть в обороне, а свои голы мы должны забивать», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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