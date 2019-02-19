«Чикаго» — «Оттава»: команды забили девять голов в первом периоде

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Оттаву Сенторз». Команды выдали результативный первый период, по итогам которого хозяева впереди со счётом 5:4.

Дубль у хозяев оформил Алекс Дебринкэт, также заброшенными шайбами в составе «Чикаго» отметились Патрик Кейн, Дилан Строум и Брэндон Саад. У канадского клуба отличились Бобби Райан, Рудольф Балцерс, Колин Уайт и Марк Стоун.

Посмотреть видео голов можно в YouTube на канале Sportsnet.

По два очка набрали игроки «Чикаго» Дебринкэт (2+0), Кейн (1+1), Строум (1+1) и Данкан Кит (0+2).

«Чикаго» с 57 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. В последних 10 встречах «Блэкхоукс» одержали 8 побед. «Оттава» (49) – последняя на Востоке. У канадцев 7 поражений в 10 матчах.