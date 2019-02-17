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Кейн — 5-й игрок в истории НХЛ с результативными передачами в 16 матчах подряд

Кейн — 5-й игрок в истории НХЛ с результативными передачами в 16 матчах подряд
Хоккей / НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Чикаго Блэкхоукс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась со счётом 5:2 (3:1, 0:1, 2:0) в пользу гостей. Для «Блю Джекетс» эта победа стала пятой в последних шести матчах.

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн набрал 2 (1+1) очка, продлив серию с результативными передачами до 16 матчей, став пятым игроком в истории НХЛ с подобным достижением.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (23 матча, сезон-1990/91), второе место занимает Адам Оутс (18, 1992/93), тройку лучших замыкает Пол Коффи (17, 1983/84). В сезоне-2000/01 Яромир Ягр ассистировал партнёрам на протяжении 16 игр кряду.

Кейн — 7-й игрок в истории НХЛ с результативными передачами в 15 матчах подряд
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