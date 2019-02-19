Кейн – третий игрок после Гретцки и Оутса, cделавший передачи в 17 матчах подряд

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Оттаву Сенторз». Идёт второй период, хозяева впереди со счётом 6:5.

Лидер «Чикаго» Патрик Кейн забил гол и отдал результативную передачу. Он продлил серию матчей с результативными передачами до 17 матчей, став третьим игроком в истории НХЛ с таким достижением. Аналогичный результат у Пола Коффи (сезон-1983/84). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (23 матча,), второе место занимает Адам Оутс (18, 1992/93),

«Чикаго» с 57 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. В последних 10 встречах «Блэкхоукс» одержали 8 побед. «Оттава» (49) – последняя на Востоке. У канадцев 7 поражений в 10 матчах.