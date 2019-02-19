Защитник «Тампы» Хедман не доиграл матч с «Коламбусом» из-за травмы

Защитник клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман не смог доиграть выездной матч с «Коламбус Блю Джекетс» из-за травмы нижней части тела. Швед отыграл первый период, но после перерыва на лёд не вышел.

«Я не думаю, что повреждение носит очень серьёзный характер», — сказал главный тренер «молний» Джон Купер в интервью NBC.



26 октября 2018 года Хедман получил травму во встрече с «Вегас Голден Найтс», когда неудачно влетел в борт после силового приёма Райана Ривза. 13 января 2019 года он не доиграл матч против «Нью-Йорк Айлендерс», столкнувшись с арбитром. В нынешнем сезоне на счету Хедмана 37 очков, он является действующим обладателем «Норрис Трофи».

«Тампа» одержала шестую победу подряд и закрепилась на первом месте в турнирной таблице лиги, набрав 94 очка. «Калгари Флэймз» отстаёт на 15 баллов.