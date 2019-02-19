Кучеров побил рекорд «Тампы» по результативным передачам за сезон

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде разгромил «Коламбус Блю Джекетс» — 5:1.

Главным героем встречи стал лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров, принявший участие во всех результативных атаках команды. В первом периоде он оформил дубль, а затем записал на свой счёт ассистентский хет-трик.

Теперь на счету Кучерова 70 результативных передач — это рекорд клуба по этому показателю. Ранее по 68 передач выполняли Мартен Сен-Луи (сезон-2010/11) и Брэд Ричардс (2005/06).

Насегодня в активе Кучерова 99 очков в 60 матчах – 29 голов и 70 результативных передач. У Патрика Кейна из «Чикаго Блэкхоукс» 90 баллов (36+54).

«Тампа» одержала шестую победу подряд и закрепилась на первом месте в турнирной таблице лиги, набрав 94 очка. «Калгари Флэймз» отстаёт на 15 баллов.