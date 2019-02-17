Кучеров вышел на седьмое место в истории «Тампы» по очкам за регулярный сезон

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) в пользу хозяев. Для «Лайтнинг» эта победа стала пятой кряду.

По два балла в составе победителей набрали: Никита Кучеров (1+1), Стивен Стэмкос (0+2) и Ондржей Палат (0+2). Российский форвард добрался до отметки в 94 очка в нынешнем сезоне. Кучеров за 23 игры до конца гладкого сезона вышел на седьмое место в истории «Тампы» по очкам за регулярный чемпионат.

Статистика Никиты Кучерова в регулярном сезоне-2018/19

Рекорд принадлежит Венсану Лекавалье (108 очков, сезон-2006/07). Второе место занимает Мартен Сан-Луи (102, 2006/07). Кучеров замыкает тройку лучших. В сезоне-2017/18 российский форвард набрал 100 очков, что является его личным рекордом. Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос никогда не набирал больше 97 баллов.