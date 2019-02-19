«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: Овечкин оформил дубль

В заключительном матче игрового дня регулярного НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Подходит к концу второй период, действующие чемпионы впереди со счётом 3:0.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль. Оба гола забиты в большинстве, оба — с левого круга вбрасывания. Во второй шайбе ассистентами выступили Никлас Бекстрём и Джон Карлсон.

«Возможно, президентский день, но офис определённо открыт», — написано в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Овечкин в снайперской гонке опережает на шесть шайб Джеффа Скиннера из «Баффало Сэйбрз». Всего в текущем сезоне на счету Александра 69 очков в 59 матчах – 42 гола и 27 результативных передач.

Ранее Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ, превзойдя достижение Сергея Фёдорова.