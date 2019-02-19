«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: Овечкин забросил 41-ю шайбу в сезоне

В заключительном матче игрового дня регулярного НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Подходит к концу первый период, действующие чемпионы впереди со счётом 2:0.

На 12-й минуте в большинстве при игре в формате «5 на 4» отличился лидер снайперской гонки Александр Овечкин. Ассистентами выступили Джон Карлсон и Якуб Врана.

Видео гола Овечкина можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Овечкин в снайперской гонке опережает на 5 шайб Джеффа Скиннера из «Баффало Сэйбрз». Всего в текущем сезоне на счету Александра 68 очков в 59 матчах – 41 гол и 27 результативных передач.

Ранее Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ, превзойдя достижение Сергея Фёдорова.