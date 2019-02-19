Вице-президент КХЛ Каменский: если клуб благополучный, сокращение ему не грозит

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский поделился мнением о возможном сокращении лиги.

«Следствием сокращения КХЛ стала резкая мобилизация хоккейного рынка в лиге. Напомню, что осенью под 100 хоккеистов не могли найти работу в КХЛ, конкуренция за рабочие места обострилась, уровень хоккея вырос. Это позитивный процесс. Настроения болельщиков на местах можно понять: хоккей в России — национальная игра, регионы не хотят терять лигу самого высшего уровня. Лично я надеюсь, что сокращения не будет. При этом все клубы КХЛ должны соответствовать регламенту, в частности выполнять все финансовые, игровые и другие требования, предусмотренные нашими хоккейными законами. Если клуб благополучный, то сокращение ему не грозит.

Двухочковая система? Совсем не случайно двухочковая система много десятилетий работает в НХЛ, её преимущества, в частности создание плотности в турнирной таблице, очевидны. Скептики говорили, что при этой системе у нас возрастёт количество матчей с овертаймами, в которых команды разыгрывают уже три очка, но этого не произошло. Наоборот, число таких игр несколько сократилось", — цитирует Каменского Russia-Hockey.