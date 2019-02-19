Варламов — о 40 сейвах: игра не была тяжёлой, я видел большинство бросков

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:0). Российский вратарь отразил 40 бросков и был признан первой звездой матча. Варламов оформил второй шат-аут в сезоне.

«Сегодня я себя чувствовал очень хорошо. Мне наносили много бросков, но большинство из них было произведено с дальней дистанции. Это не было тяжёлой игрой, когда часто тебе закрывают обзор и не видишь ничего перед собой. Ребята проделали отличную работу, благодаря чему я видел большинство бросков.

Попадание в плей-офф? Как я уже говорил, мы никогда не сдаёмся. Будем биться до конца. Нам просто нужно войти в победную колею и помочь самим себе», — цитирует Варламова официальный сайт НХЛ.