Тренер «Вегаса»: игра могла закончиться 6:5, но Варламов сыграл великолепно

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (0:3). Российский голкипер «Эвеланш» Семён Варламов отразил 40 бросков и был признан первой звездой встречи.

«У нас было много шансов, но мы никак не могли отправить шайбу в ворота. Это была одна из тех игр, которая могла заканчиваться 6:5, а завершилась 3:0 в их пользу. Оба вратаря были великолепны. Суббан дал нам шанс побороться, а Варламов совершил несколько классных сейвов», — цитирует Галлана официальный сайт НХЛ.

На седьмой минуте счёт открыл нападающий хозяев Тайсон Джост. Во втором периоде преимущество «лавин» увеличил Эндрю Агоццино. В третьем периоде точку в матче поставил Мэтт Калверт.