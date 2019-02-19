Сможет ли Кучеров побить рекорд Могильного по очкам за сезон для россиян в НХЛ?

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде разгромил «Коламбус Блю Джекетс» — 5:1.



Главным героем встречи стал лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров, принявший участие во всех результативных атаках команды. В первом периоде он оформил дубль, а затем записал на свой счёт ассистентский хет-трик. Российский форвард достиг отметки в 99 очков в нынешнем сезоне. Кучеров за 22 игры до конца «гладкого» сезона вышел на четвёртое место в истории «Тампы» по очкам за один регулярный чемпионат.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Сможет ли Кучеров побить рекорд Могильного по очкам (127) за сезон для россиян в НХЛ?».

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