Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Джейк Виртанен выбыл на месяц из-за перелома ребра, сообщил главный тренер канадской команды Трэвис Грин.
В текущем сезоне 22-летний форвард установил личные рекорды по заброшенным шайбам (12) и набранным очкам (22). В общей сложности шестой номер драфта 2014 года провёл 198 матчей в составе «Ванкувера», записав в них на свой счёт 56 (29+27) баллов за результативность.
Виртанен травмировался 13 февраля в матче с «Анахайм Дакс». На 18-й минуте первого периода он столкнулся в центре площадки с центрфорвардом «Дакс» Райаном Гецлафом. Гецлаф был удалён на две минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой.
Заменить Виртанена может недавно пополнивший состав клуба нападающий Райан Спунер.
Форвард «Ванкувера» Виртанен выбыл на месяц из-за травмы