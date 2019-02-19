Форвард «Ванкувера» Виртанен выбыл на месяц из-за травмы

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Джейк Виртанен выбыл на месяц из-за перелома ребра, сообщил главный тренер канадской команды Трэвис Грин.



В текущем сезоне 22-летний форвард установил личные рекорды по заброшенным шайбам (12) и набранным очкам (22). В общей сложности шестой номер драфта 2014 года провёл 198 матчей в составе «Ванкувера», записав в них на свой счёт 56 (29+27) баллов за результативность.



Виртанен травмировался 13 февраля в матче с «Анахайм Дакс». На 18-й минуте первого периода он столкнулся в центре площадки с центрфорвардом «Дакс» Райаном Гецлафом. Гецлаф был удалён на две минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой.



Заменить Виртанена может недавно пополнивший состав клуба нападающий Райан Спунер.