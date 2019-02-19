Лафонтейн: Могильный был лучшим, он носился как стартующая с космодрома ракета

Легендарный хоккеист Пэт Лафонтейн поделился мнением об игре известного форварда Александра Могильного.



«Мне повезло играть со многими выдающимися игроками. Такими, как Майк Босси в «Айлендерс», Дэйв Андрейчук в «Баффало», Адам Грэйвз в «Рейнджерс». Но Алекс Могильный был лучшим. Если брать дистанцию между двумя синими линиями, это самый быстрый игрок, которого я встречал. Феноменальный талант, на льду он умел всё.



Помню, как играл в «Рейнджерс» с Алексеем Ковалёвым, и иногда он чем-то напоминал мне Алекса. Но скорость Могильного была невероятной. На четырёх первых шагах он уносился от всех как стартующая с космодрома ракета. Судьба подарила мне в НХЛ 15 сезонов. Четыре из них, пусть и не полные из-за моих травм, прошли в звене с Алексом. Я бы хотел видеть его в своем звене все 15 лет!



В СССР Алекс играл в тройке с Сергеем Федоровым и Павлом Буре. Они оба — члены Зала хоккейной славы в Торонто, и о них, возможно, говорили больше, чем о Могильном, не любившем слишком много внимания. Но он провёл выдающуюся карьеру, и не удивлюсь, если скоро также увижу Алекса в Зале славы», — цитирует Лафонтейна официальный сайт лиги.

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