Александр Крылов вошёл в состав совета директоров КХЛ от «Авангарда»

Состоялось заочное голосование общего собрания участников ООО «Континентальная хоккейная лига», на котором было принято решение о досрочном прекращении полномочий совета директоров и избрании нового состава. Председатель совета директоров ассоциации «Хоккейный клуб «Авангард» Александр Крылов вошёл в состав совета директоров КХЛ.



Новый состав совета директоров КХЛ:



1. Тимченко Геннадий Николаевич – председатель совета директоров, президент ООО «Хоккейный клуб СКА»

2. Чернышенко Дмитрий Николаевич – председатель правления – президент КХЛ

3. Каменский Валерий Викторович – вице-президент по развитию КХЛ, председатель Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ, вице-президент АНО «Народная команда – Хоккейный клуб «Спартак»

4. Анисимов Алексей Владимирович – главный арбитр КХЛ

5. Батехин Сергей Леонидович – старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»

6. Величкин Геннадий Иванович – член правления ООО «КХЛ», вице-президент по хоккейной деятельности и председатель правления АНО «Хоккейный клуб «Металлург»

7. Есмантович Игорь Вячеславович – президент ООО «ПХК ЦСКА»

8. Король Борис Михайлович – вице-президент ПАО «Транснефть»

9. Крылов Александр Владимирович – председатель совета директоров ассоциации «Хоккейный клуб «Авангард», директор дирекции региональных продаж ПАО «Газпром нефть»

10. Курбатов Дмитрий Анатольевич – исполнительный директор Федерации хоккея России

11. Курри Яри – генеральный менеджер ХК «Йокерит», член правления Arena Events Oy

12. Маганов Наиль Ульфатович – генеральный директор и член совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, председатель совета директоров АО «ТАНЕКО», президент ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть-АК Барс»

13. Медведев Александр Иванович – заместитель председателя правления ПАО «Газпром»

14. Морозов Алексей Алексеевич – директор департамента спорта высших достижений Министерства спорта Российской Федерации

15. Рашников Виктор Филиппович – председатель совета директоров ОАО «ММК», президент АНО «Хоккейный клуб «Металлург»

16. Ротенберг Аркадий Романович – председатель правления Федерации хоккея России

17. Ротенберг Роман Борисович – заместитель председателя правления – президента КХЛ, первый вице-президент ФХР, заместитель председателя совета директоров ООО «Хоккейный клуб СКА»

18. Савицкис Юрис Янович – президент OOO «Итера Латвия», председатель совета АО «Динамо Рига»

19. Фастовский Кирилл Валерьевич – член правления ООО «КХЛ», генеральный менеджер НП «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь»

20. Шуневич Игорь Анатольевич – министр внутренних дел Республики Беларусь, председатель наблюдательного совета ЗАО «ХК «Динамо Минск».