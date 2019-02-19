Пашков: в КХЛ нет чётких правил ротации команд, которые бы приняли все

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о рейтинге клубов КХЛ и ситуации с владивостокским «Адмиралом». Напомним, ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал, что в рейтинге клубов лиги «Адмирал» занимает последнее место. В то же время было опубликовано заявление хоккейного клуба «Адмирал», который сообщил, что обеспечил себе прописку в лиге на следующий чемпионат.



«Тут можно сказать только одно: в КХЛ не располагают чёткой системой управления процессом ротации команд, поскольку они пошли по пути сокращения лиги. Чёткой схемы, видимо, нет, поэтому возникают такие ситуации. Сначала делаются одни заявления с долговременным прогнозом, и одновременно появляются сведения, которые это опровергают. Видимо, просто нет чётких правил, которые приняли все. Поэтому они трактуются вольно в зависимости от каких-то конъюнктурных соображений. Если бы были чёткие правила, их бы никто не нарушал. Они должны быть закреплены каким-то договором. Очевидно, правил или не существует, или они настолько зыбкие, что принимаются прямо противоположные решения.



Критерии рейтинга КХЛ? Критерии я не считаю правильным путём. При процессах обмена команд, сокращении лиги или её расширении нужно руководствоваться двумя принципами. Первый — развитие российского хоккея как такового. Это значит, нужно увеличение количества стадионов, числа занимающихся хоккеем, общего количества команд. Второй — в основе должен быть спортивный принцип. Слабейший должен выбывать, его должен замещать сильнейший из претендентов. Не исключено введение в лигу новых команд, в новых городах, где созданы условия, но в основе должен быть спортивный принцип, а не рейтинги. С точки зрения юридического наполнения они довольно зыбкие, как мы видим», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

«Адмирал» уже остался в КХЛ. Рейтинг клубов – филькина грамота? Теперь лигу может ждать большой скандал. Во всём виновата поспешность клуба из Владивостока.