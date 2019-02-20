Вайсфельд – о заявлении «Адмирала» про КХЛ: это частное мнение губернатора

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева», эксперт КХЛ ТВ Леонид Вайсфельд поделился мнением о ситуации с «Адмиралом», который официально объявил, что остаётся в КХЛ.



«Во-первых, я не слишком погружён в эту тему, не очень понимаю, как формируется рейтинг. Во-вторых, губернатор сказал, а до этого другой губернатор во Владивостоке говорил, что они выгнали всех иностранцев, чтобы зарплату не платить. Это частная позиция, мы же не знаем, какое решение примет совет директоров. Например, за два дня до начала взяли и изменили систему подсчёта очков, кто-нибудь думал, что так сделают? Никто не думал. Поэтому не вижу здесь предмета для обсуждения.



Я понимаю, что у Дмитрия Чернышенко была встреча с президентом «Адмирала», но мало ли кто с кем встречается? Стоит ли из-за этого ставить под сомнение честность рейтинга? Я не очень понимаю, как этот рейтинг высчитывается. В любом случае личное мнение даже таких уважаемых людей, как губернатор Приморья, ни о чём не говорит в этой ситуации», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

«Адмирал» уже остался в КХЛ. Рейтинг клубов – филькина грамота? Теперь лигу может ждать большой скандал. Во всём виновата поспешность клуба из Владивостока.