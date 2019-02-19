Генменеджер «Калгари»: никогда не был большим поклонником аренды

Генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг поделился информацией о селекционных планах команды.

«У нас произошли заметные изменения, и мы серьезно относимся к этому вопросу. Конечно, надо всегда быть готовым усилить состав, но мы также хотим, чтобы у нас была определенная стабильность. У нас были перемены. Это часть бизнеса. Но нам не нужны потрясения. Я придерживаюсь той точки зрения, что команду надо строить летом — принимать кадровые решения глобального масштаба в течение сезона очень сложно по целому ряду причин.



Каждый год у кого-то из хоккеистов заканчиваются контракты, и такие игроки всегда привлекают внимание. В Канаде с каждым годом внимание к ним увеличивается. Я никогда не был большим поклонником аренды. В условиях потолка зарплат надо осторожно обращаться с ресурсами, приобретая игрока на очень короткий срок. Мы меняли выборы на драфте, но на хоккеистов, чьи контракты действовали еще несколько лет. Посмотрим, что нас ждет в этом году. Мы следим за рынком, общаемся с другими клубами. Очень рискованно тратить ресурсы ради того, чтобы усилиться на короткий период», — цитирует функционера официальный сайт НХЛ.