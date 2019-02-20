Глинкин: перед решающими матчами «Трактору» надо поработать над реализацией

Нападающий челябинского «Трактора» Антон Глинкин поделился мнением о борьбе своей команды за место в плей-офф.

«Все понимают ответственность за решение задачи попасть в плей-офф. В последнем матче с «Динамо» (1:0) мы постарались сыграть строго в обороне, но нужно в первую очередь поблагодарить нашего вратаря Александра Судницина, который несколько раз выручил нас. Особенно во втором периоде, когда соперник имел подавляющее преимущество.

Для нас не впервой в этом сезоне добиваться результата при превосходстве соперника. Стараемся грамотно обороняться, пластаться на льду, ложиться под броски. Ну и вратари — Судницин и Василий Демченко — весь сезон нас спасают. Главное, добиваемся нужного результата. Но перед решающими матчами всё же надо поработать над реализацией своих моментов. Они у нас есть, но используем их плохо. Отсюда такая низкая результативность», — приводят слова Глинкина «Известия».