Гол Сергачёва помог «Тампа-Бэй» одержать седьмую победу кряду

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась со счётом 5:2 (3:0, 0:0, 2:2) в пользу гостей. Для «Лайтнинг» эта победа стала седьмой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла в составе победителей набрали Джей Ти Миллер (1+1) и Райан Макдона (1+1). Заброшенной шайбой отметился защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв. Голкипер гостей Луи Доминге отразил 28 бросков из 30.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 19 минут 8 секунд и окончил матч с показателем полезности «-1». Защитник «Флайерз» Иван Проворов заблокировал два броска и совершил 3 силовых приёма.