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Гол Сергачёва помог «Тампа-Бэй» одержать седьмую победу кряду

Гол Сергачёва помог «Тампа-Бэй» одержать седьмую победу кряду
Хоккей / НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась со счётом 5:2 (3:0, 0:0, 2:2) в пользу гостей. Для «Лайтнинг» эта победа стала седьмой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла в составе победителей набрали Джей Ти Миллер (1+1) и Райан Макдона (1+1). Заброшенной шайбой отметился защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв. Голкипер гостей Луи Доминге отразил 28 бросков из 30.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 19 минут 8 секунд и окончил матч с показателем полезности «-1». Защитник «Флайерз» Иван Проворов заблокировал два броска и совершил 3 силовых приёма.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2019, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
2 : 5
0:3, 0:0, 2:2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Сергачёв (Стэмкос, Палат) – 02:22 (5x5), 0:2 – Киллорн (Чирелли, Эрни) – 05:13 (5x5), 0:3 – Миллер – 10:23 (5x5), 1:3 – Линдблом (Кутюрье, Раффль) – 41:03 (5x5), 1:4 – Гурд (Миллер, Макдона) – 47:42 (5x4), 2:4 – Конечны (Кутюрье, Санхайм) – 50:51 (5x5), 2:5 – Макдона – 59:23 (en)
Сергачёв в матче с «Филадельфией» забросил 4-ю шайбу в сезоне
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