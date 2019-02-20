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«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Торонто», продлив победную серию до 11 матчей

«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Торонто», продлив победную серию до 11 матчей
Хоккей / НХЛ

«Сент-Луис Блюз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась со счётом 3:2 ОТ (2:0, 0:0, 0:2, 1:0) в пользу хозяев. Победная серия «Блюз» составляет 11 матчей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Сент-Луиса» Райан О'Райлли, который забросил победную шайбу в овертайме. По два балла за результативность в составе хозяев набрали Джейден Шварц (1+1) и Тайлер Бозак (0+2).

Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко провёл на льду 21 минуту и нанёс пять бросков в створ ворот. Иван Барбашев очков не набрал. Защитник «Торонто» Никита Зайцев отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+2».

В параллельном матче «Анахайм Дакс» в гостях разгромил «Миннесота Уайлд» — 4:0 (1:0, 0:0, 3:0). Для «Уайлд» это поражение стало пятым кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2019, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
3 : 2
2:0, 0:0, 0:2, 1:0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 – Шварц (Бозак, Стин) – 10:13 (5x5), 2:0 – Парэйко (Шварц, Бозак) – 17:42 (5x4), 2:1 – Хайман – 46:34 (5x5), 2:2 – Мэттьюс (Зайцев, Капанен) – 47:05 (5x5), 3:2 – О'Райлли – 60:34 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2019, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0 : 4
0:0, 0:1, 0:3
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 – Сильверберг (Шор, Джонс) – 24:22 (5x4), 0:2 – Перри (Гецлаф) – 54:16 (5x5), 0:3 – Кеслер – 55:59 (5x5), 0:4 – Линдхольм (Хенрик) – 58:51 (en)
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