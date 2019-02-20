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«Витязь» — «Динамо» Мн. Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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Смотри прямые видеотрансляции матчей КХЛ 20 февраля на «Чемпионате»

Смотри прямые видеотрансляции матчей КХЛ 20 февраля на «Чемпионате»
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 20 февраля, в Континентальной хоккейной лиге будет сыграно двенадцать матчей. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию всех встреч.

Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Видеотрансляции матчей 20 февраля:

«Амур» — «Барыс»
«Куньлунь Ред Стар» — «Адмирал»
«Сибирь» — «Автомобилист»
«Салават Юлаев» — «Ак Барс»
«Торпедо» — «Трактор»
«Нефтехимик» — СКА
«Северсталь» — «Динамо» Р
«Витязь» — «Динамо» Мн
«Динамо» М — «Металлург» Мг
ХК «Сочи» — «Спартак»
ЦСКА — «Локомотив»
«Йокерит» — «Слован»

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