Сегодня, 20 февраля, в Континентальной хоккейной лиге будет сыграно двенадцать матчей. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию всех встреч.
Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Видеотрансляции матчей 20 февраля:
— «Амур» — «Барыс»
— «Куньлунь Ред Стар» — «Адмирал»
— «Сибирь» — «Автомобилист»
— «Салават Юлаев» — «Ак Барс»
— «Торпедо» — «Трактор»
— «Нефтехимик» — СКА
— «Северсталь» — «Динамо» Р
— «Витязь» — «Динамо» Мн
— «Динамо» М — «Металлург» Мг
— ХК «Сочи» — «Спартак»
— ЦСКА — «Локомотив»
— «Йокерит» — «Слован»
Смотри прямые видеотрансляции матчей КХЛ 20 февраля на «Чемпионате»