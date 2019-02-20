«Сент-Луис» установил клубный рекорд, выиграв 11-й матч подряд

«Сент-Луис Блюз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась со счётом 3:2 ОТ (2:0, 0:0, 0:2, 1:0) в пользу хозяев.



Победная серия «Блюз» составляет 11 матчей, это новый клубный рекорд, прежний держался с 2002 года. Эта победная серия стала самой продолжительной в текущем сезоне лиги.



Главным героем встречи стал форвард «Сент-Луиса» Райан О'Райлли, который забросил победную шайбу в овертайме. По два балла за результативность в составе хозяев набрали Джейден Шварц (1+1) и Тайлер Бозак (0+2).



Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко провёл на льду 21 минуту и нанёс пять бросков в створ ворот. Иван Барбашёв очков не набрал. Защитник «Торонто» Никита Зайцев отметился голевой передачей и окончил матч с показателем полезности «+2».

«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Торонто», продлив победную серию до 11 матчей