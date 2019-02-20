Андриевский: властям надо как-то обратить внимание на «Сибирь»

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский выразил надежду, что в будущем у клуба увеличится бюджет. После домашнего поражения от «Автомобилиста» (3:4) новосибирцы потеряли шансы на попадание в плей-офф.



«Каким будет моё решение, если поступит предложение о новом контракте? Если честно, об этом ещё совсем не думал, никаких мыслей. Здесь потрясающие болельщики, которые заслуживают того, чтобы команда играла в плей-офф. Именно город болеет хоккеем. На всём пространстве КХЛ такого нет. Но и властям тоже надо как-то обратить внимание на команду. Всё-таки бюджет, я считаю, у команды должен быть больше. Есть ли удовлетворение построением команды? Мы в плей-офф не попали, как оно может быть? Мы не выполнили задачу, этим я недоволен», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Андриевский: хотелось бы ещё поиграть, но «Сибирь» сама виновата