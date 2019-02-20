Кугрышев: «Салават Юлаев» контролировал игру большую часть времени

Нападающий «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«В принципе, считаю, большую часть времени мы контролировали игру. Потом удаления, пропустили два гола, проигрывали, но нашли в себе силы отыграться. Думаю, мы победили заслуженно.



Игру в большинстве тренировали. Просто много ребят не играло в последних матчах, поэтому нужно больше тренировать большинство, больше его зарабатывать. Впереди самые главные игры. Надеюсь, мы наладим большинство.



Конечно, для уверенности перед самыми важными матчами хотели порадовать болельщиков и себя. Возможно, в первом раунде будем играть с Казанью, поэтому должны были сыграть так, как в плей-офф, в простую игру и в то же время с большой самоотдачей. Считаю, что у нас это получилось.



Не могу сказать, что подменять Умарка в первом звене — это дополнительная ответственность. По ходу сезона я иногда уже играл с ребятами, поэтому ответственность есть в каждой игре — неважно, в какой тройке нападения ты играешь», — приводит слова Кугрышева пресс-служба клуба.