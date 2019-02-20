Шестёркин оформил 10-й «сухарь» в сезоне, сравнявшись с Сорокиным и Коноваловым

Вратарь СКА Игорь Шестёркин помог своей команде одержать сухую победу в матче с «Нефтехимиком» со счётом 4:0. Этот «сухарь» стал для него 10-м в сезоне, и теперь он делит первое место по этому показателю с Ильёй Коноваловым («Локомотив») и Ильёй Сорокиным (ЦСКА).



Шестёркин провёл в этом сезоне 28 матчей, Сорокин – 38, Коновалов – 45.

СКА занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» идёт на 10-й строчке на Востоке. Для «Нефтехимика» это была заключительная игра сезона, а петербуржцы в последнем туре регулярного чемпионата на выезде сыграют с «Трактором».