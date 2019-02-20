Петунин: самое главное — получать игровую практику, а в «Динамо» всё сами решат

Нападающий «Северстали» Александр Петунин прокомментировал поражение клуба в матче с рижским «Динамо» в овертайме со счётом 4:5.

«Мы сегодня бились и старались, возможно, соперник просто был более заряженным. Проспали немного начало игры, потом втянулись и вытащили матч, но в овертайме не повезло. С Димой Марковиным много матчей вместе провели, но надо играть с любым партнёром. Это проблемы игрока, если он может играть только с одним партнёром.

Заочный спор с «Адмиралом» и «Амуром»? Прежде всего концентрируемся на собственной игре. Делаем всё от нас зависящее. Конечно, слушаем, что говорят вокруг. Но мы хотим остаться в КХЛ.

Быстро обжился в «Северстали», ребята помогли влиться в клуб. Многих ребят уже знал, но даже не ожидал, что будет такой тёплый приём. Не знаю, что пошло не так в «Динамо» в этом сезоне. Тренеру виднее, ничего не могу сказать на этот счёт. Хочу ли вернуться в клуб? Мне самое главное — получать игровую практику, а в «Динамо» всё сами решат», — сказал Петунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.