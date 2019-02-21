Крикунов: «Динамо» готово к плей-офф!

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал итоги матча с магнитогорским «Металлургом» (1:2).



«Мы старались и бились, но забросили всего одну шайбу. Хотя моментов было достаточно. Не хватало хладнокровия около ворот. Но в целом я всё равно доволен работой, которую проделала команда, и отношением игроков. К плей-офф мы готовы! Есть и движение, и желание. Пусть мы опять уступили, но эта игра гораздо лучше, чем две предыдущие.



Шипачёву и Никулину дали отдохнуть. Они уже явно наигрались. Поэтому и в двух последних встречах выглядели уже не так ярко. Пусть немножко вздохнут. Тарасов готов. Он очень серьёзно работал последнюю неделю. Двигался сегодня хорошо. Возможно, игровое чутье немножко потеряно, но я думаю, что Тарасов проведёт перед плей-офф ещё один матч и будет в полном порядке.



Проведём ли последний матч „регулярки“ в оптимальном составе? Да», — приводит слова Крикунова пресс-служба «Динамо».