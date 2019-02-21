Оплеуха Капризову и воздушный поцелую айс-гёрл. Лучшие фото матча ЦСКА — «Локо»

20 февраля в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ ЦСКА одержал победу над «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 2:1 Б.



На 1-й минуте встречи Брэндон Козун поразил ворота «армейцев», воспользовавшись передачей Андрея Локтионова. Нападающий хозяев Максим Шалунов не реализовал буллит на 21-й минуте. За 11 секунд до окончания основного времени отличился Антон Слепышев, переведя игру в овертайм. «Армейцы» смогли забить гол на 5-й минуте добавленного времени, однако взятие ворот отменили из-за нарушения численного состава. В серии послематчевых буллитов удачливее оказался ЦСКА.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорресподнента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.