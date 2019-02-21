Брюле: не нужно вешать всех собак на Красикова, он много выручал нас в сезоне

Нападающий «Сибири» Жильбер Брюле прокомментировал игру голкипера Алексея Красикова, который в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (3:4) пропустил четыре шайбы после 34 бросков. Поражение лишило новосибирский клуб шансов на попадание в плей-офф.

Статистика Алексея Красикова в сезоне-2018/19

«Он провёл отличный сезон. много выручал нас. Не нужно вешать на него всех собак. Во многих матчах он «тащил» нас, спасал в безнадёжных ситуациях, давал шанс на победу. Возможно, с «Автомобилистом» что-то пошло не так, но не забывайте, что мы играли против очень сильного соперника. Эти парни знают, как забивать. Остановить их очень непросто», — сказал Брюле в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.