Дюшейн: готов к тому, что меня могут обменять в другую команду

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Мэтт Дюшейн поделился мнением о возможном обмене в другую команду.



«Конечно, я готов к тому, что меня могут обменять, но все эмоции держу при себе. Мне нравилось играть здесь, нравились ребята. Я уже говорил, что это очень непростое решение, особенно в середине сезона».



Дюшейн прокомментировал информацию о том, что его могут не включить в состав на матч с «Нью-Джерси Дэвилз», чтобы сберечь от возможной травмы перед дедлайном.



«Будет тяжело, если меня не включат в состав на игру с «Нью-Джерси». Но если такое произойдёт, на то будет причина. Несмотря на моё решение, я бы хотел быть с ребятами до конца. Я уже 100 раз говорил, что мне нравится играть с ними. Будет очень неприятно смотреть за игрой с трибун, но пока я ни о чём подобном не слышал. Готовлюсь к игре в обычном режиме», — приводит слова Дюшейна официальный сайт НХЛ.

Источник: «Оттава» обменяет Дюшейна, претенденты — «Коламбус» и «Нэшвилл»