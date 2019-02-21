Курьёзный гол Анисимова и дубль Кейна — в обзоре матча «Детройт» — «Чикаго»

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» на выезде в овертайме обыграл «Детройт Ред Уингз» — 5:4. Гости вели со счётом 4:1, но «красные крылья» смогли перевести игру в дополнительное время.



Главным героем встречи стал нападающий «ястребов» Патрик Кейн, записавший на свой счёт два результативных броска, включая победный гол в овертайме. Российский форвард «Чикаго» Артём Анисимов забросил 10-ю шайбу в нынешнем сезоне.



«Чикаго» одержал 10-ю победу в 12 матчах и закрепился в зоне плей-офф Западной конференции, набрав 61 очко. У «Детройта» (55) три поражения подряд, он – 14-й на Востоке.

Видеообзор матча «Детройт Ред Уингз» — «Чикаго Блэкхоукс» доступен на «Чемпионате».