Есмантович: регламент КХЛ не даёт ЦСКА радоваться Кубку Континента

Президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал победу «армейской» команды в Кубке Континента. Специалист отметил, что из-за регламента команда не слишком радуется трофею.



«Хорошо, когда есть победа, но она еще не главная, все впереди. Ничего особенного не чувствую — все обычно, встретили победу буднично. К сожалению, регламент КХЛ не даёт радоваться этому кубку, потому что все регалии отдаются победителю Кубка Гагарина. Мне бы очень хотелось, чтобы победа в регулярном чемпионате, как в советское время, была равна победе в чемпионате страны, а Кубок Гагарина был бы кубком страны, но, к сожалению, такого удовольствия нам не сделали, поэтому радости большой не испытываем», — цитирует функционера ТАСС.