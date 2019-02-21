И. Воробьёв: для Челябинска хоккей — большая любовь, я в этом сам убедился

Главный тренер петербургского СКА и сборной России Илья Воробьёв прокомментировал презентацию национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина»: философия и базовые принципы» в Челябинске.



«Национальная программа подготовки «Красная машина» – огромный шаг вперёд для российского хоккея. Это базовые данные для всех тренеров. База, которая будет постоянно обновляться. Для Челябинска и всего уральского региона хоккей – большая любовь. Я убедился, когда работал в области, с какой радостью дети идут на катки, проводят там массу времени. Здесь очень высокий уровень тренировок. Готовят именно играющих хоккеистов, тех, на чью игру приятно смотреть и наслаждаться хоккеем», — цитирует тренера официальный сайт ФХР.

В Челябинске прошла презентация программы «Красная машина»