Панарин вернулся к тренировкам с «Коламбусом» после болезни

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин принял участие в тренировке команды, информирует официальный «твиттер» клуба. Россиянин занимался в первом звене с Пьер-Люком Дюбуа и Кэмом Аткинсоном.



Напомним, Панарин пропустил встречу с «Монреаль Канадиенс» (2:3) из-за болезни. Главный тренер Джон Торторелла жёстко прокомментировал недомогание форварда: «Ему плохо. Он испачкал штаны, и его выворачивает наизнанку».



В нынешнем сезоне 27-летний россиянин провёл 56 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 24 результативных броска и 43 голевые передачи при показателе полезности «+14» и 14 минутах штрафного времени.



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