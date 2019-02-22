«Рейнджерс» — «Миннесота»: Бучневич забросил 12-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Миннесоту Уайлд». После второго периода «дикари» впереди со счётом 2:1.

Единственная шайба «синерубашечников» на счету российского нападающего Павла Бучневича. Ассистентами выступили Тони Деанджело и Райан Строум.

Посмотреть видео гола Бучневича можно на официальном сайте лиги.

Это 23-е очко в текущем сезоне для Бучневича – 12 голов и 11 результативных передач при показателе полезности «-4». Всего в НХЛ на счету россиянина 86 (34+52) баллов в 158 матчах.

В начале февраля Бучневич установил личный рекорд по игровому времени в НХЛ. В игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3) он впервые за карьеру в лиге провёл на льду больше 20 минут – 21.10 (1.57 – в большинстве).