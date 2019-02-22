Патрик Марло вышел на восьмое место в истории НХЛ по количеству сыгранных матчей

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» дома уступил «Вашингтон Кэпиталз» — 2:3.

Нападающий «кленовых листьев» Патрик Марло провёл 1635-й матч в лиге и вышел на девятое место по этому показателю, повторив результат Скотта Стивенса.



Выше Марло располагаются Горди Хоу (1767), Марк Мессье (1756), Яромир Ягр (1733), Рон Фрэнсис (1731), Марк Рекки (1652), Крис Челиос (1651) и Дейв Андрейчак (1639).

В этом сезоне 39-летний Марло провёл 59 матчей в регулярном чемпионате, забросил 13 шайб и отдал 16 результативных передач при показателе полезности «-6». С 1997 по 2017 год канадский хоккеист защищал цвета «Сан-Хосе Шаркс». Отметим, что за последние 10 лет Марло не пропустил ни одного матча.