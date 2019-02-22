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Овечкин: хочу сыграть с «Торонто» в Москве, уж я бы тогда тоже «зажёг»

Овечкин: хочу сыграть с «Торонто» в Москве, уж я бы тогда тоже «зажёг»
Хоккей / НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал обструкцию болельщиков «Торонто Мэйпл Лифс» в адрес форварда «столичных» Тома Уилсона, который забил победный гол в выездном матче с «кленовыми листьями» (3:2). Напомним, что Уилсон является уроженцем Торонто.

«Надеюсь, я сыграю когда-нибудь с «Торонто» в Москве, в своём родном городе. Уж я бы тогда тоже «зажёг». Что касается сегодняшнего матча, то нужно отдать должное Холтби. Здесь даже говорить много не надо. Он делал огромные «спасения» и держал нас в игре, — приводит слова Овечкина Washington Post.

Овечкин стал четвёртым игроком в НХЛ, забросившим 650 шайб за один клуб. Рекорд по этому показателю принадлежит Горди Хоу, забившему 786 голов в составе «Детройт Ред Уингз». Второе место занимает Стив Айзерман (692, «Детройт»), тройку лучших замыкает Марио Лемье (690, «Питтсбург Пингвинз).

Овечкин снова обидел «Торонто». У него уже 650 голов в НХЛ
А ещё Овечкин хочет сыграть с «Торонто» в Москве.
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