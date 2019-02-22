Буцаев — о финских форвардах: 30 апреля они выйдут на рынок свободных агентов

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвёл итоги сезона, а также ответил на вопрос, останутся ли в команде Йоонас Няттинен, Юусо Пуустинен и Микаэль Руохамаа.

«В принципе ребята довольно быстро поняли, что от них требуется, хотя изменить всё в таком графике, в таком рабочем режиме тяжело. В любом случае это нарабатывается, оттачивается во время предсезонной подготовки. Но, когда у тебя через день игры отсюда и сам тренировочный процесс недостаточно объёмный, тяжело добиться желаемого.

Перемены в составе, конечно же, будут. Это нормальный рабочий процесс. Но, кто уйдёт или кто придёт, я вам не скажу. У всех игроков до 30 апреля действующие контракты. Финская тройка? По прошествии 12 часов после заключительной игры сезона делать какие-то выводы, заявления относительно состава рано. Да, 30 апреля у них закончатся контракты, и они выйдут на рынок свободных агентов. Мы будем исходить из того, какие будут предложения на этом рынке хоккеистов.

Да, согласен, эти ребята концовку чемпионата провели не так, как хотелось бы. С момента моего прихода в команду только в последние две игры они сыграли полностью своей тройкой. Болезни и травмы не позволили им сыграть больше игр», — цитирует Буцаева официальный сайт «Нефтехимика».