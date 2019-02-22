Кучеров — о 100-м очке в сезоне: это особенный момент

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился впечатлениями после матча регулярного сезона НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (2:1 Б), в котором он набрал 100-е очко в сезоне.

«Это был особенный момент. Мы играли хорошо и, что самое главное, сумели набрать два очка», – цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ.

Кучеров за 20 игр до окончания «гладкого» сезона вышел на четвёртое место в истории «Тампы» по очкам за один регулярный чемпионат. Рекорд принадлежит Венсану Лекавалье (108 очков, сезон-2006/07). Второе место занимает Мартен Сан-Луи (102, 2006/07).



Кучеров повторил личный рекорд по очкам в регулярке. В сезоне-2017/18 российский форвард набрал 100 очков. Таким образом, на данный момент Никита занимает третье и четвёртое места в клубной истории.