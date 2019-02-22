Коваленко: в НХЛ обмены — это искусство, один может поднять, другой — похоронить

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко в преддверии дедлайна в НХЛ вспомнил о своих обменах в североамериканской лиге.

«Что касается НХЛ, то меня, наверное, к счастью, в Юрьев день никогда не меняли. Но в карьере любого профессионала бывают трансферы желательные и не желательные. Надеюсь, у всех российских легионеров НХЛ будут только те обмены, которые им необходимы и которые пойдут исключительно на пользу их карьерам.

За восемь сезонов больше всего запомнился первый обмен — из «Колорадо» в «Монреаль», но на результативность он в общем-то не повлиял — забивал в обеих командах. А вот от трансфера из «Эдмонтона» в «Филадельфию» потерял, хотя к «лётчикам» лично звал их генеральный менеджер, знаменитый Бобби Кларк. Он утверждал, что со своим силовым стилем я идеально впишусь в первое звено к Линдросу и Леклеру — на место травмированного Ренберга. Но главный тренер «Филадельфии» Роджер Нельсон имел иное мнение. В итоге выходил на лёд только в четвёртом звене: 13 матчей — одна передача. Пошёл к Кларку просить новый обмен. Он вскоре и состоялся — в «Каролину», где в 18 матчах забил шесть и отдал шесть.

В НХЛ обмены — это целое искусство, один может поднять, другой — чуть ли не похоронить. Как, кстати, и в КХЛ, где год от года количество трансферов растёт. Профсоюз в данной ситуации может разве что проконсультировать, ведь у игрока есть право попросить обмен. Но в любом случае в этом вопросе практически всё решают руководители клубов и менеджеры. Таковы законы хоккейного бизнеса", — цитирует Коваленко Russia-Hockey.