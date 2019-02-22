Маккиннон: «Колорадо» просто везёт, что Запад в этом году настолько плох

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон поделился мнением о турнирном положении команды. Канадский форвард подчеркнул, что команда Джареда Беднара остаётся претендентом на участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Напомним, «Колорадо» сейчас занимает девятое место в Западной конференции с 61 очком после 60 игр.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

«Нам просто везёт, что Запад в этом году настолько плох. На Востоке мы бы уже отставали от зоны плей-офф на восемь очков. Есть странное чувство, что после этих трёх месяцев мы отпустили конкурентов очков на 30. Но нет, они все рядом. Мы не должны забывать об этом», — цитирует Маккинона официальный сайт НХЛ.