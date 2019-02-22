Капризов: я недоволен результативностью — надо забивать больше голов

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо».

«Никто из нас беречь себя не собирается — будем выходить на лёд с Ригой и играть на победу. Мы постоянно стремимся выигрывать — этот матч не будет исключением. Всегда есть где улучшить игру. Я, например, недоволен своей результативностью — надо забивать больше голов.

Буллиты с «Локомотивом»? Ничего особенного не испытывал — просто смотрел со стороны на буллиты. Конечно, хотелось выйти и исполнить штрафной бросок, но судьи решили, что мне надо сидеть в штрафном боксе. Поэтому что есть то есть. В любом случае рад, что команда выиграла. Верил в победу даже при счете 3:1 в пользу «Локомотива» на буллитах", — приводят слова Капризова «Известия».